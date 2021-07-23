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Москва 24

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Общество

16:27

Москвичей предупредили о возвращении 30-градусной жары

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о жаре, которая вернется в столицу к середине предстоящей недели. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам эксперта, первая половина недели будет сухой и теплой. С воскресенья по вторник температура воздуха постепенно поднимется с плюс 20 до плюс 30 градусов.

"В среду температура достигнет своего пика плюс 27 – плюс 32, что на семь градусов выше климатической нормы. Тем не менее этот всплеск тепла будет непродолжительным", – отметил метеоролог.

Тишковец подчеркнул, что горожанам не стоит опасаться изнуряющей жары, которая отмечалась ранее в июле. Уже к четвергу в атмосфере начнутся процессы, которые позволят сбить температуру воздуха до плюс 22 – плюс 27 градусов тепла.

Начальник отдела метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина ранее рассказала, как формируется прогноз погоды. По ее словам, самые точные сведения приводятся в ближайшие сутки.

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