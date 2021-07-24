Синоптики спрогнозировали пик тепла в нескольких регионах РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С воскресенья, 25 июля, в Московском регионе, а также Тверской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской и Владимирской областях ожидается повышение температуры. Пик тепла до 25–30 градусов придется на середину следующей недели. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Московской регион и его ближайшее окружение <...> – здесь мы ждем повышения температуры уже с воскресенья. Но пик тепла придется на вторник–среду следующей недели", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Варакин отметил, что воздух в Московском регионе на следующей неделе прогреется до 27–28 градусов, в Тверской области – до 29–30 градусов, в Рязанской – до 28–30.

При этом суббота, 24 июля, станет для Центральной России самым прохладным днем за всю неделю, рассказал синоптик. Дневные температуры прогнозируются на 1–1,5 градуса ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, в выходные в столичном регионе ожидается переменная облачность и до +25 градусов. В Москве температура воздуха составит +21...+23 градусов.