Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Переменная облачность и до +25 градусов ожидается в столичном регионе в выходные. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
По прогнозам синоптиков, в субботу в городе будет около +21...+23 градусов. В воскресенье в столице температура воздуха может прогреться до +25 градусов. Осадков не ожидается.
"Умеренно теплая погода сохранится в столичном регионе. Атмосферное давление подрастет до нормальных значений, содержание кислорода в пределах нормы", – отметили метеорологи портала "Метеоновости".
Ранее москвичей предупредили о возвращении 30-градусной жары. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, с воскресенья по вторник температура воздуха постепенно поднимется с +20 до +30 градусов.
Тишковец при этом подчеркнул, что горожанам не стоит опасаться изнуряющей жары, которая отмечалась ранее в июле. Уже к четвергу в атмосфере начнутся процессы, которые позволят сбить температуру воздуха до +22...+27 градусов.
Начальник отдела метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина до этого рассказала, как формируется прогноз погоды. По ее словам, самые точные сведения приводятся в ближайшие сутки.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в выходные
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