Синоптики спрогнозировали сильные дожди в ряде регионов России в ближайшие два дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ближайшие два дня сильные дожди пройдут в Новосибирской, Томской, Магаданской областях, Алтайском и Красноярском крае, Якутии и республиках Северного Кавказа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь 25–26 июля. <...> В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае – тоже сильный дождь и грозы в ближайшие два дня. На севере и юге Красноярского края аналогичная ситуация: дождь, гроза, град", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Он также предупредил, что на отдельных участках реки Амур прогнозируется подъем уровня воды почти до опасной отметки, поэтому ситуация с паводками может обостриться.
"За счет дождей, которые выпали ранее, очень сложная ситуация на разных участках Амура. У города Белогорска прогнозируется уровень воды выше опасной отметки 25–26 июля. Вода будет выходить за пойму, будут подтапливаться дороги, огороды, посевы, участки", – рассказал метеоролог.
Он также добавил, что в ряде регионов СКФО, в том числе в Чечне и Ингушетии, сильный дождь, гроза и град будут сопровождаться ветром до 20–25 метров в секунду.
В начале следующей недели в ряде регионов Сибири и Урала также ожидается аномальное похолодание. Об этом Вильфанд рассказал ранее. По его словам, температура там будет ниже нормы на 4–6 градусов. В частности, в Екатеринбурге максимальная температура в период похолодания составит 17–18 градусов выше нуля. В Новосибирской, Омской и Томской областях – 20–21 градус.
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