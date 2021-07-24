В Китае из-за наводнения погибло более 50 человек

В Китае больше 50 человек погибли от наводнения. Потоп произошел в провинции Хэнань, погибших не менее 58-ми, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди начались в Хэнани 17 июля. Рекордные осадки вызвали разлив рек. Несколько районов провинции затопило, они остались без электричества и воды. Из-за паводка пострадали в общей сложности более 9 миллионов жителей провинции. Власти Китая выделили около 15 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

