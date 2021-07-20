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20 июля, 23:49 (обновлено 21.07.2021 01:02)

В Китае не менее 12 человек погибли при затоплении метро

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/AAAAAAAAALIU

По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили местные власти в заявлении, опубликованном в социальной сети Weibo.

Также уточняется, что из тоннеля метро, который оказался затопленным в результате наводнения, эвакуировали около 500 человек. Вода залила пути. Руководство метрополитена остановило движение поездов и обесточило ветку.

Власти провинции <...> повысили уровень аварийного реагирования на наводнения с IV до II", – говорится в сообщении департамент управления чрезвычайными ситуациями провинции Хэнань.

По данным Центрального телевидения Китая, рядом с Чжэнчжоу стихия разрушила плотину.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения, которое произошло в результате обильных ливней, в провинции Хэнань затопило дороги. Более десяти тысяч местных жителей разместили в убежищах.

Из-за наводнения в Чжэнчжоу погибли 3 человека

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