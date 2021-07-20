В Китае не менее 12 человек погибли при затоплении метро

20 июля, 23:49 (обновлено 21.07.2021 01:02)
Фото: twitter.com/AAAAAAAAALIU
По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили местные власти в заявлении, опубликованном в социальной сети Weibo.
Также уточняется, что из тоннеля метро, который оказался затопленным в результате наводнения, эвакуировали около 500 человек. Вода залила пути. Руководство метрополитена остановило движение поездов и обесточило ветку.
Власти провинции <...> повысили уровень аварийного реагирования на наводнения с IV до II", – говорится в сообщении департамент управления чрезвычайными ситуациями провинции Хэнань.
По данным Центрального телевидения Китая, рядом с Чжэнчжоу стихия разрушила плотину.
Ранее сообщалось, что из-за наводнения, которое произошло в результате обильных ливней, в провинции Хэнань затопило дороги. Более десяти тысяч местных жителей разместили в убежищах.
Из-за наводнения в Чжэнчжоу погибли 3 человека
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: