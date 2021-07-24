Один человек погиб, трое пропали в районе вышедшей из берегов реки в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Один человек погиб, еще трое пропали в районе реки Мацесты, вышедшей из берегов в Сочи из-за прошедшего накануне ливня. Об этом ТАСС рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"Три человека пропали, один человек погиб. Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром", – сказал собеседник агентства.

В СК России по Краснодарскому краю уточнили, один из пропавших – ребенок. Следователи Хостинского района начали доследственную проверку.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota съехал с моста через Мацесту. Из-за этого машина оказалась в воде.

По данным региональной прокуратуры, в автомобиле в момент происшествия было пять человек, однако один машину покинул, посчитав подобный маневр опасным.

"Обнаружено тело, по предварительным данным, сотрудника полиции, он находился не при исполнении. Организовано проведение проверки", – подчеркнули в прокуратуре.

Руководитель управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев сообщил агентству, что в машине были местные жители. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи включили сирены, жителей и гостей города предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды и разливов рек. Проблемным остается также участок в районе реки Западный Дагомыс.