В Сочи включили сирены и предупредили людей о возможной эвакуации из-за ливней

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
В Хостинском районе Сочи включили сирены, жителей и гостей города предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды и разливов рек. Об этом со ссылкой на администрацию муниципалитета сообщает ТАСС.
"Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили", – говорится в сообщении.
Уточняется, что проблемным остается также участок в районе реки Западный Дагомыс. В городе закрыли пляжи. В Адлерском районе из-за дождей затруднено движение транспорта, частично подтоплены тротуары и проезжая часть. Сообщений о пострадавших из-за непогоды пока нет.
Сильный ливень затопил трассу Адлер – Сочи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УПРДОР "Черноморье", движение было остановлено, но проезд сохраняется.
"Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения", – говорится в сообщении.
Ранее очевидцы сняли на видео смерч у побережья Сочи. По их словам, воронка сформировалась в море.
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