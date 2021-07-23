Туристам в Сочи напомнили о закрытии пляжей из-за шторма

Пляжи Сочи закрыты до 24 июля из-за шторма. При этом телезрители сообщают, что массовые купания продолжаются практически на всех пляжах города. Спасатели по громкоговорителю просят людей выйти из воды, особенно, если с ними дети.

Однако туристов предупреждения спасателей не останавливают. Так, на кадрах из воды вылавливают девушку, которая пошла на волнорез. В результате ее смыло волной, но отдыхающая решила совершить заплыв и начала тонуть.

В итоге вытягивать из воды отдыхающую пришлось спасателям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.