В ХМАО женщина с криками "вези меня, петух" избила таксиста

11:11
В Ханты-Мансийске нетрезвая пассажирка устроила скандал в такси
В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирка такси избила водителя. Об этом сообщает "Газета.ру".
Видеозапись конфликта распространилась в Сети. На кадрах ролика видно, что мужчина сначала пытался реагировать на провокации со стороны женщины спокойно, однако она продолжала оскорблять и начала бить водителя.
В ответ на такое поведение таксист отказался везти женщину в пункт назначения.
"Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся. <…> Отвезешь – и все, расходимся", – заявила пассажирка.
Спустя какое-то время пользователи интернета обнаружили еще одно видео, на котором женщина извиняется перед водителем за свое поведение.
Ранее стало известно, что в Саратовской области организована проверка после сообщения об оскорблениях детей со стороны тренера.
Информация об инциденте распространилась в Сети после публикации видео, на котором сопровождающая детей на соревнования по художественной гимнастике тренер заставляет одну из подопечных делать шпагат на полке вагона.
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