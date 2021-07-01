В ХМАО женщина с криками "вези меня, петух" избила таксиста

В Ханты-Мансийске нетрезвая пассажирка устроила скандал в такси

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирка такси избила водителя. Об этом сообщает "Газета.ру".

Видеозапись конфликта распространилась в Сети. На кадрах ролика видно, что мужчина сначала пытался реагировать на провокации со стороны женщины спокойно, однако она продолжала оскорблять и начала бить водителя.

В ответ на такое поведение таксист отказался везти женщину в пункт назначения.

"Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся. <…> Отвезешь – и все, расходимся", – заявила пассажирка.

Спустя какое-то время пользователи интернета обнаружили еще одно видео, на котором женщина извиняется перед водителем за свое поведение.

Ранее стало известно, что в Саратовской области организована проверка после сообщения об оскорблениях детей со стороны тренера.

Информация об инциденте распространилась в Сети после публикации видео, на котором сопровождающая детей на соревнования по художественной гимнастике тренер заставляет одну из подопечных делать шпагат на полке вагона.