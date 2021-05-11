Жительница Электростали предстанет перед судом за истязание 10-летнего сына

17:45
Фото: Depositphotos/belchonock
Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Электростали, обвиняемой в истязании малолетнего сына и неисполнении обязанностей по его воспитанию, сообщает Агентство "Москва".
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2019 года женщина, находясь в квартире в Электростали, в которой она проживала вместе с 10-летним сыном и с младшей дочерью, систематически наносила побои и оскорбляла сына.
Об этом стало известно после того, как в ходе планового осмотра школьная медсестра обнаружила у мальчика телесные повреждения. Тогда сотрудники школы обратились в правоохранительные органы.
33-летнюю женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и в его истязании. Сейчас пострадавший ребенок проживает вместе с бабушкой. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой.
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