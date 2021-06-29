СК проверит сообщения о скандале с саратовским тренером

16:20
Следователи начали проверку после инцидента с тренером и гимнастками из Балакова
В Саратовской области организована проверка после сообщения об оскорблениях детей со стороны тренера. Об этом сообщает РИА Новости.
Информация об инциденте распространилась в Сети после публикации видео, на котором видно, как сопровождающая детей на соревнования по художественной гимнастике тренер заставляет одну из подопечных делать шпагат на полке вагона.
Кроме того, на кадрах ролика женщина в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет детей и беседует с полицейскими, которых вызвали другие пассажиры поезда из-за криков и плача одной из девочек.
По результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям тренера и примут решение по привлечению к ответственности.
Ранее в Сети появилось видео, на котором отец издевается над своей грудной дочерью: мужчина в попытках успокоить плачущего ребенка тряс его головой вниз и просил замолчать. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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