В Санкт-Петербурге жена прокатила супруга на капоте по трассе после ссоры

Фото: телеграм-канал LifeShot

Жена прокатила своего супруга на капоте несколько километров после конфликта. Она везла его из пригорода Санкт-Петербурга Красного села в Ленинградскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее в Сети разместили видео, где женщина, которая села за руль, заводила автомобиль. К ней подбежал мужчина, не смог остановить машину и лег на капот, но его супруга продолжила движение. Судя по дальнейшим кадрам, автомобиль с мужчиной на капоте следовал по трассе из Красного села в Ленинградскую область.

Уточняется, что ссора между супругами произошла после распития спиртных напитков.



Ранее сообщалось, что октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главного врача-нефролога города Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году.