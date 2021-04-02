Суд отправил в СИЗО главного нефролога Санкт-Петербурга по делу об убийстве супруги

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главного врача-нефролога города Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Земченкову… Срок меры – 27 апреля", – сказали в пресс-службе.

Уголовное дело об убийстве возбудили в марте 2010 года после исчезновения супруги Земченкова, которая является матерью троих детей. Отмечается, что женщина работала врачом в роддоме. Раскрыть преступление удалось после того, как в декабре 2020 года к председателю СК России Александру Бастрыкину обратился ее отец с просьбой помочь выяснить, что произошло с дочерью.

Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля 2010 года Земченков в квартире дома в Санкт-Петербурге в ходе ссоры убил жену. Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что жена ушла из дома на работу и пропала без вести.

60-летнего Земченкова задержали 30 марта, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве.