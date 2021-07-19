Эксперт рассказал, как себя вести при попадании в отбойное течение в море

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Чтобы выжить при попадании в отбойное течение в море, необходимо плыть параллельно берегу, а не в его направлении, рассказал заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рип имеет форму реки, которая направлена в море. Ширина рипа, как правило, не очень большая. самое главное правило во время попадания в отбойное течение – плыть параллельно берегу. Редко когда ширина рипа достигает 150 метров. Обычно это 20–70 метров. Даже если вы плывете в дальнюю, а не короткую сторону рипа, все равно вы минут через три–пять из этого рипа выберетесь, причем без потери сил", – пояснил он.

По словам Гофштейна, опасное течение довольно заметно и вполне различимо с берега, поскольку рип идет перпендикулярно берегу в сторону моря и имеет выделяющийся цвет воды. Также необходимо помнить, что отбойных течений может быть сразу несколько на одном пляже, добавил специалист.

"Как правило, отбойное течение образуется на пологих берегах без утесов, камней и нагромождений. Такие пляжи кажутся самыми безопасными – кажется, что можно легко войти и выйти из моря. На самом деле все совсем не так", – предупредил эксперт.

Ранее в районе села Витязево в Анапе утонули двое взрослых мужчин и ребенок 2008 года рождения. По предварительным данным, последнего затянуло отбойным течением. Помочь ему попытался отец со своим приятелем, однако те справиться с тягуном также не сумели.