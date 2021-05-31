В Солт-Лейк-Сити сгорела фура с арбузами. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как большая машина полыхает у дороги, а обугленный груз падает на трассу.

Неужели арбузы горят? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.