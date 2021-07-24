МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулем

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Практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем, которая применяется только в Москве, распространят на другие регионы России, сообщает ТАСС.

Места установки таких комплексов определяются на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений.

Сейчас водителей, не пристегнувших ремень и использующих во время движения мобильный телефон, выявляют по камерам только в столице. С начала года сотрудники полиции выписали по камерам почти 56 тысяч штрафов за эти правонарушения.

В МВД заявили, что по согласованию с региональными властями готовы в дальнейшем распространять такую систему по всей территории страны.

В январе в Подмосковье водителей с непристегнутым ремнем безопасности начали выявлять камеры фото- и видеофиксации.

2 ноября стало известно о введении в Москве фиксации использования водителем телефона за рулем и непристегнутого ремня безопасности. За непристегнутый ремень водителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, а за использование мобильного – 1,5 тысячи.