В Подмосковье появились камеры, фиксирующие водителей с непристегнутым ремнем

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Подмосковье водителей с непристегнутым ремнем безопасности начали выявлять камеры фото- и видеофиксации. Об этом рассказал глава УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов.

"Данное направление мы будем развивать. Человек, который будет нарушать правила, будет получать это все по почте", – рассказал он.

По словам Кузнецова, количество камер будет постепенно увеличиваться. Кроме того, чтобы уменьшить жалобы от водителей, некоторые камеры переместят в другие места.

2 ноября стало известно о введении в Москве фиксации использования водителем телефона за рулем и непристегнутого ремня безопасности . В тестовом режиме камеры начали работать в феврале.

Сообщалось, что за непристегнутый ремень водителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, а за использование мобильного – 1,5 тысячи.