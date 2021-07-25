Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

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Четыре человека стали жертвами аварии вечером в субботу, 24 июля, в Московской области. ДТП произошло на участке автодороги Коломна – Сельниково. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД сообщает ТАСС.

Уточняется, что все погибшие находились в иномарке, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом.

"По предварительной информации, около 20:10 на 20-м км автодороги Коломна – Сельниково произошло встречное столкновение легкового автомобиля "Тойота", выехавшего на полосу, предназначенную для встречного движения, и грузовой автомашины КамАЗ", – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе в Москве под колеса автомобиля попала 15-летняя девочка. Пострадавшую с ушибами конечностей госпитализировали в медучреждение. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.