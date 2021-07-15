Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 97

Фото: AP/Lynne Sladky

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде увеличилось до 97 человек. Такую информацию предоставила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Подтверждена смерть 97 человек", – написала Кава в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что число жертв трагедии достигло 95 человек. При этом судьба еще 14 человек оставалась неизвестной.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.

Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.