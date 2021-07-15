Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 97

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Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде увеличилось до 97 человек. Такую информацию предоставила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
"Подтверждена смерть 97 человек", – написала Кава в своем аккаунте в Twitter.
Ранее сообщалось, что число жертв трагедии достигло 95 человек. При этом судьба еще 14 человек оставалась неизвестной.
Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.
Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.
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