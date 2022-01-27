"Московский патруль": в иностранную школу в Москве с обысками нагрянул ОМОН

В иностранную школу в Москве, где преподавал бывший дипломат Марк Фогель, с обысками нагрянул ОМОН. Следствие проверяет, мог ли мужчина распространять наркотики среди учеников.

Летом бывшего сотрудника посольства США в Москве задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков.

Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать свой дипломатический статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств, которые в дальнейшим он мог сбывать в школе, в которой работал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.