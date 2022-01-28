Тело утонувшей в проруби женщины нашли в Ленобласти

Фото: vk.com/szrpso

В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей в проруби. Об этом сообщает 47news.

Тело нашли на реке Оредеж у деревни Выры в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби. Поиски велись почти 10 дней.

Информацию об этом подтвердили в областной прокуратуре и следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Ранее в Сети появилось видео, на котором молодая женщина прыгает в прорубь. Она сразу же скрылась под водой. Люди пытались ее спасти под детские крики и плач, но не смогли.

После этого следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.