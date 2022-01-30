На пожаре в жилом доме на юге Москвы спасли 12 человек. Героическое видео облетело весь интернет.

Накануне в Чертанове загорелась квартира на 9 этаже одной из многоэтажек. Из комнаты уже валил дым, когда к окну подбежала девушка. Выбраться из горящего помещения ей помогли соседи. Двое мужчин из квартиры снизу подхватили девушку и затащили внутрь.

Всего на пожаре спасли 12 человек, в том числе одного ребенка. Полностью с огнем справились за час. Выгорело 50 квадратных метров. То есть огонь успел распространиться по всей квартире. Причину возгорания устанавливают эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.