Водитель въехал в остановку с людьми в Тюмени

В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку, на которой стояли люди. В результате пострадали три человека.

У двоих тяжелые травмы, одна отделалась ушибами. Виновник ДТП бросил машину и сбежал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

