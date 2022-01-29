Массовая авария произошла на МКАД. Очевидцы сообщают о том, что столкнулись около 10 автомобилей.

Происшествие случилось между Митино и Планерной. Согласно данным сервиса Яндекс Карты, там серьезная пробка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

