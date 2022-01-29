Пожар на хладокомбинате в Пятигорске локализован. Огонь возник в компрессорном цехе, он очень быстро распространился на 600 квадратных метров.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

