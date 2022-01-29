Несколько аварий произошло в Москве из-за непогоды

Из-за снегопада и гололедицы в Москве произошло сразу несколько аварий.

В частности, около 10 автомобилей столкнулись на МКАД, машина улетела на тротуар на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

