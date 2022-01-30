Здание РЖД загорелось на площади 5 тыс "квадратов" в Амурской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар случился в административном здании РЖД в Амурской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы МЧС.
Инцидент произошел в городе Тында на Привокзальной улице в доме номер 2. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 21:10.
"Площадь пожара – 5 000 квадратных метров", – уточнили в МЧС.
О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.
Ранее возгорание случилось в Солнечногорске в поселке Андреевка. В кровле ресторана загорелся утеплитель, огонь на который перекинулся с беседки и мангала.
Итоговая площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Из здания были эвакуированы 70 человек, о пострадавших не сообщалось.