Здание РЖД загорелось на площади 5 тыс "квадратов" в Амурской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в административном здании РЖД в Амурской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы МЧС.

Инцидент произошел в городе Тында на Привокзальной улице в доме номер 2. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 21:10.

"Площадь пожара – 5 000 квадратных метров", – уточнили в МЧС.

О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

Ранее возгорание случилось в Солнечногорске в поселке Андреевка. В кровле ресторана загорелся утеплитель, огонь на который перекинулся с беседки и мангала.

Итоговая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 70 человек, о пострадавших не сообщалось.