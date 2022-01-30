Пожар произошел в университете МИСиС в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в здании национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предварительно, очаг находится в подвале", – говорится в сообщении.

На место ЧП были направлены почти 30 пожарных расчетов и руководство столичного главка МЧС РФ. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее в ТиНАО загорелось производственное здание. По данным охраны здания, на третьем этаже произошло короткое замыкание. Возгорание оперативно ликвидировали на площади 3 квадратных метра. По предварительной информации, никто не пострадал.

