Момент поджога квартиры в Чертанове попал на видео

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Момент поджога квартиры в Чертанове попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Следственный комитет.

На них видно, как подозреваемый поднимается на 9-й этаж. В руках у него бутылка с жидкостью, которую он разливает у входа в квартиру сожительницы. Пламя моментально начало распространяться, а злоумышленник скрылся с места происшествия по лестнице.

ЧП произошло 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожной. В результате поджога пострадали двое мужчин, которые помогли соседке выбраться из квартиры. Их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

По подозрению в совершении поджога задержали 42-летнего ранее судимого мужчину. Ему предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".