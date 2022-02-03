У причала во Владивостоке загорелось судно

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожар произошел на рефрижераторном судне, стоящем у причала во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что на борту находился экипаж из 18 человек. Они самостоятельно эвакуировались на берег еще до прибытия спасателей. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

"На момент прибытия пожарных расчетов из прачечной на второй палубе шел дым. В результате пожара судно повреждено огнем на площади 10 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае завели уголовное дело по факту затопления краболовного судна в порту Зарубино. В результате погиб один член экипажа. Проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания также начала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. Она также поручила оценить экологические последствия аварии.