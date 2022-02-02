Абрамченко провела совещание по вопросам расследования затопления судна в Приморье

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Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко провела оперативное совещание по вопросам расследования обстоятельств затопления рыболовного судна в Приморском крае.

Она поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков.

Росприроднадзору Абрамченко поручила оценить экологические последствия аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна.

Сейчас на месте затопления судна установлены боновые заграждения.

Ранее уголовное дело возбудили по факту затопления краболовного судна в порту Зарубино Приморского края. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания также начала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Судно затонуло в бухте Нагаева в Магаданской области. По словам очевидцев, его сорвало с места стоянки на берегу высокой волной, сильным ветром и течением. По предварительным данным, корабль был плохо закреплен.