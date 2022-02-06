В Подмосковье загорелся склад

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В подмосковном Дзержинском загорелся склад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Возгорание произошло в складском помещении по адресу: улица Карьер Зил, дом 4.

"В 19:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дзержинский", – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 12 единиц техники и 42 человека.

Ранее сообщалось, что в Москве ликвидировали пожар у стройки станции метро "Новаторская". По данным министерства, открытие горение ликвидировали в 19:41. Полностью же пожар ликвидировали в 20:11. Сведений о пострадавших не поступало.

