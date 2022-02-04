Пожар в здании посольства России на Филиппинах потушен

Фото: facebook.com/rusembassy.manila

Пожар в здании посольства России в Маниле потушен, сообщает департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Сотрудники и члены их семей эвакуированы. Уточняется, что жертв и пострадавших нет.

Возгорание началось вечером в пятницу, 4 февраля. Экстренные службы оперативно ликвидировали очаг пожара. По предварительным оценкам, зданию нанесен значительный ущерб. Причины произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что задымление произошло в здании посольства РФ в Берлине. После поступления сигнал о происшествии к месту прибыли шесть пожарных машин.