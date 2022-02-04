Пожар в здании посольства России на Филиппинах потушен

Фото: facebook.com/rusembassy.manila
Пожар в здании посольства России в Маниле потушен, сообщает департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Сотрудники и члены их семей эвакуированы. Уточняется, что жертв и пострадавших нет.
Возгорание началось вечером в пятницу, 4 февраля. Экстренные службы оперативно ликвидировали очаг пожара. По предварительным оценкам, зданию нанесен значительный ущерб. Причины произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что задымление произошло в здании посольства РФ в Берлине. После поступления сигнал о происшествии к месту прибыли шесть пожарных машин.