Полиция перекрыла улицу у посольства РФ в Вашингтоне из-за подозрительного пакета

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Полицейские ввели перекрытие на улице у посольства России в Вашингтоне из-за подозрительного пакета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные местных правоохранителей.

Сообщается, что неизвестные бросили пакет через забор возле здания российского дипведомства.

В данный момент полицейские проверяют пакет на предмет опасности. При этом территория полностью оцеплена и недоступна для прохода.

Ранее в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.