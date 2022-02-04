Пожар произошел на территории посольства РФ на Филиппинах

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В результате возгорания в посольстве Российской Федерации на Филиппинах никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского министерства иностранных дел.

Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, в Маниле.

"На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В настоящий момент устраняются последствия пожара.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявления американских властей о том, что Москва якобы готовит сфабрикованное видео о событиях на Украине для нападения на эту страну.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия никогда не готовила никакие операции под чужим флагом. Дипломаты указали, что такие действия свойственны именно Вашингтону.

