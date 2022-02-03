В посольстве РФ в Вашингтоне оценили заявление Госдепа о Минских соглашениях

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Озвученное в ходе брифинга представителем Госдепа Недом Прайсом заявление о необходимости полной реализации Минских соглашений является позитивным сигналом, заявили в посольстве РФ в США.

"Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей", – говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что Москва не является стороной конфликта, поэтому сейчас главная задача – заставить Киев выполнять свои обязательства.

"Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом. Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны", – добавили в дипведомстве.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Минские соглашения должны быть исполнены в полном объеме, а не по частям, как того добиваются украинские власти.

Он добавил, что Москва с самого начала взывает к выполнению всего пакета соглашений. Если этого не сделать, уверен дипломат, то урегулировать кризис на юго-востоке Украины будет невозможно.