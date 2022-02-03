В посольстве РФ в Вашингтоне оценили заявление Госдепа о Минских соглашениях

Фото: /depositphotos/BrandonSeidel
Озвученное в ходе брифинга представителем Госдепа Недом Прайсом заявление о необходимости полной реализации Минских соглашений является позитивным сигналом, заявили в посольстве РФ в США.
"Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей", – говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что Москва не является стороной конфликта, поэтому сейчас главная задача – заставить Киев выполнять свои обязательства.
"Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом. Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны", – добавили в дипведомстве.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Минские соглашения должны быть исполнены в полном объеме, а не по частям, как того добиваются украинские власти.
Он добавил, что Москва с самого начала взывает к выполнению всего пакета соглашений. Если этого не сделать, уверен дипломат, то урегулировать кризис на юго-востоке Украины будет невозможно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: