Небензя заявил о желании Украины выполнять Минские соглашения по частям

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Минские соглашения должны быть исполнены в полном объеме, а не по частям, как того добиваются в Киеве, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"К сожалению, украинские власти открыто заявляют, что Минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса", – приводит его слова РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что Москва с самого начала взывает к выполнению всего пакета Минских соглашений. Если этого не будет сделано, считает политик, то урегулировать кризис на юго-востоке Украины будет невозможно.
Ранее постпред РФ в ООН заявил, что страны Запада планируют рассорить Россию и Украину. По мнению дипломата, попытки помешать братскому сосуществованию двух государств обусловлены стремлением ослабить Москву.
Как сообщила газета The Washington Post, на заседании Совбеза ООН Небензя и постпред США Линда Томас-Гринфилд вступили в словесную перепалку.
Представитель Вашингтона заявила, что Москва якобы пытается выставить агрессорами Украину и США с целью получить обоснование для военного вторжения. Небензя раскритиковал данные предположения и отметил, что американская сторона несет ответственность за эскалацию конфликта.
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