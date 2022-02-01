Постпреды России и США в ООН вступили в острую словесную перепалку – СМИ

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Постпреды России и США при ООН Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд вступили в словесную перепалку на заседании Совбеза международной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.
Представитель Вашингтона заявила, что Россия якобы пытается выставить агрессорами Украину и США с целью получить обоснование для военного вторжения. Небензя раскритиковал данные предположения и отметил, что американская сторона несет ответственность за эскалацию конфликта.
"Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью", – передает издание слова постпреда РФ в ООН.
Василий Небензя отдельно обвинил страны Запада в том, что они помогли привести к власти в соседних с РФ странах "чистых нацистов". Дипломат также добавил, что никто из представителей России не заявлял о планах страны по нападению на Украину.
Накануне Небензя заявил, что страны Запада планируют рассорить Россию и Украину. По словам постпреда РФ в ООН, цель подобных действий – ослабление Москвы.
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