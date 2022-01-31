Столтенберг заявил о риске российско-белорусских учений для НАТО и Украины

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-белорусские учения могут быть маскировкой для военного вторжения на Украину.

Столтенберг добавил, что таким образом у границ Украины продолжается наращивание военных сил и на этом фоне звучит угрожающая риторика.

"С учетом опыта применения силы против Украины это вызывает опасения", – добавил генсек НАТО, передает Washington Post.

Ранее Йенс Столтенберг утверждал, что Альянс намерен усилить военное присутствие в Балтийском и Черном морях. Он пояснял, что это необходимо для деэскалации ситуации вокруг Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.

