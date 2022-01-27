Генсек НАТО заявил, что Альянс усиливает присутствие в Балтийском и Черном морях

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В НАТО намерены усилить присутствие в Балтийском и Черном морях. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
Как объяснил генсек, наращивание сил НАТО на восточном фланге необходимо для деэскалации ситуации вокруг Украины.
"В районы Балтийского и Черного морей будет направлено больше кораблей и военных самолетов. Это направлено на то, чтобы лучше мониторить ситуацию", – сообщил Столтенберг.
Генсек добавил, что в Альянсе рассматривают вариант размещения в Европе сил реагирования в составе порядка 5 тысяч человек под командованием Франции.
"Такое решение может быть принято Североатлантическим советом в случае необходимости", – заключил Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявлял, что Альянс не будет размещать войска на Украине. При этом НАТО рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке. По словам Столтенберга, это необходимо, чтобы повысить уровень безопасности в Европе.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.
По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, генсек НАТО уже потерял связь с реальностью. Глава МИД РФ подчеркнул, что перестал воспринимать всерьез заявления Столтенберга.
НАТО усиливает присутствие на восточном рубеже – генсек США
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