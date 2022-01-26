Лавров заявил, что безопасность России будет обеспечена при любых условиях

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Безопасность России будет надежно обеспечена при любых обстоятельствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что все должно исходить из того, что безопасность России и ее граждан является безусловным приоритетом.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили один из опорных элементов российских предложений по безопасности, направленных США и НАТО. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату.

В ведомстве подчеркнули, что данное положение не допускает двояких толкований и сформулировано предельно точно.

Позднее СМИ сообщили, что США в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности планирует обозначить области, в которых они могут решить проблемы. По данным агентства, Соединенные Штаты составляют ответ на требования РФ по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО. Источник СМИ рассказал, что в ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований.

