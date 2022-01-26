Лавров заявил, что безопасность России будет обеспечена при любых условиях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Безопасность России будет надежно обеспечена при любых обстоятельствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что все должно исходить из того, что безопасность России и ее граждан является безусловным приоритетом.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили один из опорных элементов российских предложений по безопасности, направленных США и НАТО. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату.
В ведомстве подчеркнули, что данное положение не допускает двояких толкований и сформулировано предельно точно.
Позднее СМИ сообщили, что США в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности планирует обозначить области, в которых они могут решить проблемы. По данным агентства, Соединенные Штаты составляют ответ на требования РФ по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО. Источник СМИ рассказал, что в ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований.
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