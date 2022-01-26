Пушков посчитал, что Украину не будут слушать в вопросах стратегической безопасности

Фото: URA.RU/TASS/Vladimir Andreyev
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о роли Киева в переговорах по стратегической безопасности. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.
Ранее Кулеба в интервью CNN сообщил, что Киев не окажется в положении, при котором не сможет ни на что повлиять в вопросах стратегической безопасности.
"Мы не окажемся в положении страны, которая берет трубку, выслушивает инструкцию крупной державы и следует ей", – сказал министр.
В ответ Пушков выразил позицию, что мнение Украины по стратегическим вопросам никого не интересует.
"Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО – с другой", – написал российский сенатор.
По мнению Пушкова, в данном вопросе Украина выступает лишь как "поле столкновения".
"Идет острая борьба вокруг действующего и будущего миропорядка. Вот в чем суть. А не в "хотелках" и капризах Киева", – подытожил сенатор.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
Позднее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что власти США не собираются идти на уступки России в вопросах безопасности. По мнению администрации Соединенных Штатов, прогресс в переговорах будет достигнут лишь при условии взаимности. Представитель Госдепа подчеркнул, что подобные шаги будут предприниматься Вашингтоном лишь после консультаций с партнерами, включая Украину.
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