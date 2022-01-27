Столтенберг призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии

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России следует вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

"Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств", – сказал генсек Альянса.

Уточняется, что речь идет о размещении российских войск на территории Крыма, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. В своем заявлении Столтенберг подчеркнул, что военные РФ якобы находятся на данных территориях без согласия Украины, Грузии и Молдавии.

Ранее генсек НАТО утверждал, что Альянс намерен усилить военное присутствие в Балтийском и Черном морях. Он пояснял, что это необходимо для деэскалации ситуации вокруг Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.