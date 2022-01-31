В СНБО заявили, что Минские соглашения приведут к разрушению Украины

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Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми. По его мнению, они приведут к разрушению страны.

"Они (Минские соглашения. – Прим. ред.) были подписаны под дулом российского пистолета, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать", – заявил он в интервью The Associated Press.

Данилов добавил, что, по его мнению, необходимо начать переговоры о заключении нового документа, который заставит Россию отвести войска. Секретарь СНБО также заявил, что возле Украины якобы сосредоточены около 120 тысяч военнослужащих РФ.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений на юго-востоке страны. Он добавил, что представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной соответствующих договоренностей.

Грызлов подчеркнул, что безопасность на линии соприкосновения может быть достигнута при условии соблюдения Украиной обязательств в соответствии с Минскими соглашениями. Кроме того, Киеву необходимо соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.