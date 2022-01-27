Глава ДНР допустил подготовку постановочных химатак в Донбассе

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Власти ДНР допускают, что в Донбассе готовятся постановочные химические атаки, аналогичные случившимся в Сирии. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, власти Украины ранее обвинили руководство ДНР в утечке химикатов в Горловке.

"Представители ОБСЕ утечку не подтвердили", – заявил Пушилин.

Глава ДНР выразил надежду, что власти Украины не пойдут на организацию постановочных химатак.

Пушилин также обратил внимание на эвакуацию американских дипломатов с территории Украины. Он высказал мнение, что данные действия вписываются в возможный сценарий эскалации конфликта.

"По этим сценарным условиям нужно непременно повышать градус напряженности", – сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава СНБО страны Алексей Данилов начали успокаивать население заявлениями об отсутствии угроз после новостей о возможной эскалации.

Ранее Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране. Он попросил всех быть спокойными, поскольку никаких поводов для паники нет.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти страны делают все для деэскалации ситуации в Донбассе. По его словам, в Киеве намерены решать вопрос путем мирного урегулирования.

В то же время замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.

На этом фоне партия "Единая Россия" обратилась к руководству РФ с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Республикам предлагается поставить военную продукцию.