Посольство РФ ответило на слова Нуланд об ответственности Москвы за утечку документа США

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что слова американского замгоссекретаря Виктории Нуланд об ответственности Москвы за организацию утечки ответов США и НАТО по гарантиям безопасности вызывают недоумение. Об этом сообщает RT.

"В качестве "доказательства" нашей вины американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие пометки, предназначенные для России. С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с пометками, которая в итоге и была передана журналистам", – отметили в диппредставительстве.

Там также обратили внимание на тот факт, что документы опубликовала газета страны, которая является членом Североатлантического альянса и близким союзником Соединенных Штатов. Нуланд призвали прекратить заниматься конспирологией и пропагандой и взяться за укрепление европейской безопасности.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне уверены, что утечку в СМИ ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности организовала Москва.

В конце января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

В минувшую среду испанская газета El Pais неизвестным образом заполучила и опубликовала тексты соответствующих ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.