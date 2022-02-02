Эксперт назвал вылет американских "самолетов судного дня" сигналом Москве

16:10
Фото: wikimedia.org/Arcturus
Поднятие в воздух трех воздушных командных пунктов США может быть сигналом Москве, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Такое мнение высказал директор Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе.
Он напомнил, что утром наблюдалась необычная активность ВС США.
"Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа – были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", – цитирует Денесе РИА Новости.
По словам Денесе, одновременный вылет трех таких самолетов встречается очень редко.
"Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", – отметил эксперт.
Ранее в Минобороны РФ опровергли заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем Су-27 в районе острова Вайндло. В ведомстве уточнили, что 29 января российские самолеты не осуществляли полеты над Балтийским морем.
Также там подчеркнули, что полеты истребителей ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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