США предложили России провести инспекцию баз НАТО в Польше и Румынии – СМИ

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Соединенные Штаты предложили России организовать инспекцию военных баз НАТО в Румынии и Польше на предмет отсутствия там крылатых ракет. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации агентства, речь идет о многоцелевых крылатых ракетах "Томагавк". Уточняется, что в ответ в Вашингтоне надеются, что Москва предоставит аналогичную информацию о военных базах на своей территории.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что польские власти готовы допустить Россию на объекты ПВО в том случае, если Москва разрешит проинспектировать ее ракетную деятельность в Калининграде.

До этого Владимир Путин подчеркивал, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы для страны. Он напомнил, что в Польше и Румынии уже размещены системы ПРО. В частности, глава государства отметил, что на пусковых установках Mk 41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавк".