Губернатор Калининградской области рассказал о самолетах НАТО вокруг региона

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в последнее время повысилась частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг региона.
"Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, <...>. Стандартный обмен любезностями между военными. Наши летчики тоже летают, что приятно. Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее военный эксперт из США Себастьян Роблин заявил, что Калининградская область является угрозой для Североатлантического Альянса. По его мнению, установленные в самом западном регионе РФ ракетные комплексы смогут препятствовать передвижению морских, сухопутных и воздушных сил через Литву и Польшу в случае возможной войны между Россией и НАТО.
Таким образом, считает Роблин, угроза, которая якобы исходит из Калининградской области, заставит Североатлантический Альянс прибегнуть к осаде и физической оккупации региона.
До этого начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что в случае размещения Россией ракет в Калининградской области, Великобритания будет находиться в радиусе поражения, поэтому Вооруженные силы Соединенного Королевства начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации.
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